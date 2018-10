Informazione, fake news e post-verità, il Corecom si affida al mondo accademico per parlare del fenomeno

Il CORECOM Molise e l’Università degli Studi del Molise (Dipartimento SUSeF, Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione) nell’ambito delle comuni attività svolte in senoall’Osservatorio sulla Comunicazione e i Media, organizzano, il prossimo 24 ottobre, il convegno dal titolo “Informazione, fake news e post-verità”.

L’evento si terrà a partire dalle ore 14.30 presso la sala conferenze della Giunta Regionale del Molise in via Genova n. 11, a Campobasso. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale per il Molise e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Dopo i saluti del Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, del Prorettore - con delega ai dottorati di ricerca - e Direttore del Dipartimento SUSeF dell’Università degli Studi del Molise, Enzo Di Nuoscio, del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini, e del Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), Fabio Talucci, introdurrà i lavori il Direttore del CORECOM, Angela Aufiero.

Si aprirà quindi la prima sessione dal titolo “Informazione, fake news e post-verità”, che vedrà gli interventi del prof. Guido Gili, Docente di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, dell’UNIMOL; del prof. Ivo Stefano Germano, Docente di “Teorie e tecniche dei nuovi media”, dell’UNIMOL e del prof. Pietro S. L. Falletta, Docente di “Diritto in Internet: social media e discriminazione” presso l’Università LUISS Guido Carli.

Dopo un breve break si aprirà la seconda sessione dal tema “Il contrasto alle fake news per un’informazione consapevole”. Relazionerà sul tema “Le azioni AGCOM per contrastare le fake-news” la Dottoressa Ivana Nasti, Direttore dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; mentre il Dottor Giuseppe

Lanese, responsabile comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, parlerà del “Piano scuola digitale ed educazione ai Media”; la Dottoressa Leontina Lanciano, Garante per l’Infanzia e l’adolescenza del Molise, infine, interverrà su: “Fake news: il ruolo del garante in

difesa dei minori”. Modererà il prof. Ivo Stefano Germano.