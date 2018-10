Viaggi sky scanner: Sant'Angelo Limosano è il comune più bello del Molise

Ogni anno il blog di viaggi di sky scanner stila la classifica dei venti borghi più belli d'Italia. Ma non è una vera e propria classifica perchè nell'elenco c'è un comune per regione. Premiando il luogo più bello di ogni parte d'Italia. Per quanto riguarda il Molise il premio della rivista è toccato a Sant'Angelo Limosano, comune in provincia di Campobasso, a pochi chilometri dal capoluogo.

Questa la recensione del portale turistico: "Quello che si dice sia il paese di San Pietro Celestino, meglio conosciuto come Papa Celestino V, è uno scrigno di tradizioni e tesori nella provincia di Campobasso. Sant’Angelo Limosano, così chiamato perché fu la rocca del vicino paese Limosano, vi aspetta per una full immersion nella natura molisana, quella caratterizzata da incredibili percorsi nel verde, i cosiddetti tratturi, che vi invitano a passeggiate esploratrici tra campi, casolari, scorci e animali. Gli amanti del trekking potranno percorrere il famigerato Percorso Celestiniano, lo stesso che il monaco eremita affrontò nel lontano 1294 per raggiungere L’Aquila e prendere la nomina papale. Poi entreranno nel borgo, seguendo i bastioni medievali disposti su tre livelli che conducono verso la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo.Aeroporto più vicino: Napoli Capodichino (160 km)".

La regione con il comune premiato più conosciuto però resta la Campania dove la palma d'oro se la aggiudica Ischia. Per vedere i comuni regione per regione cliccare qui