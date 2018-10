Laurea in scienze infermieristiche e centro storico, conferenza stampa di Veneziale e D'Achille

Domani martedì 23 ottobre 2018, alle ore 10.30, in via Mazzini a Isernia, è stata convocata la conferenza stampa indetta dagli esponenti del Partito Democratico, Maria Teresa D’Achille e Carlo Veneziale in qualità, rispettivamente, di ex vice sindaco della giunta comunale di Isernia e ex assessore della precedente giunta regionale.

Gli argomenti trattati verteranno sul corso di laurea in Scienze Infermieristiche, del ritorno degli studenti nella parte antica della città nell’ambito della valorizzazione del centro storico e sul polo delle professioni sanitarie. Inoltre, un focus su Palazzo Jadopi. Nell’occasione saranno illustrati documenti di approfondimento sul tema e saranno rese note alcune proposte. Si ringrazia in anticipo per la partecipazione