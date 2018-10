Bigenitorialità nelle famiglie in crisi, il ddl Pillon al centro di un convegno del mondo giudiziario a Campobasso

Le criticità dell ddl Pillon in un convegno. L'evento si svolgerà dopodomani alle 15.30 alla Sala della Costituzione a Campobasso e verterà sul tema: la bigenitorialita' nelle famiglie in crisi".

È un evento organizzato dal Consiglio Giudiziario del Distretto di Corte d'Appello e tratterà della bigenitorialita' alla luce del ddl Pillon che presenta molteplici aspetti di criticità. Parteciperanno come relatori il professore Claudio Cecchella presidente dell'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, l'avvocata Annamaria Bernardini De Pace e il dottor Massimo Sensale, Consigliere di Corte di Appello di Napoli. Coordina la dott. ssa Roberta D'onofrio, formatrice per la magistratura decentrata. Presenta il presidente del tribunale di Campobasso sezione civile e l'avvocata Giuseppina Cennamo anche in qualità di Consigliera Regionale di Parità