Capracotta, viola l’affidamento ai servizi sociali, arrestato dai Carabinieri.

Si trova recluso nel carcere di Isernia il pregiudicato albanese arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Agnone e in particolare daii militari della Stazione di Capracotta. Il provvedimento eseguito dai militari è stato emesso dal Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Campobasso, per aver violato, in più occasioni, le prescrizioni relative alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L'uomo aveva subito tale condanna per maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata.

L’uomo, infatti, durante l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione, si è reso responsabile di reiterate violazioni e, per tale motivo, è stato denunciato dai Carabinieri con conseguente richiesta, alla Magistratura competente, dell’emissione di un provvedimento di sospensione del beneficio concesso.