Sei Di Capracotta: il difficile equilibrio tra campanilismo e diritto di cronaca

Riesce veramente incomprensibile afferrare il senso di un grave episodio successo ieri 23 ottobre su una bacheca fb denominata "Sei di Capracotta se..." Altomolise.net ha condiviso sulla pagina del gruppo una notizia di cronaca proveniente da fonti certe. La notizia rimbalzata su tutti i quotidiani locali riportava una operazione condotta dai carabinieri di Capracotta che hanno tradotto in carcere un uomo di nazionalità albanese.per aver violato, in più occasioni, le prescrizioni relative alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L'uomo aveva subito tale condanna per maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata.LEGGI QUI l'articolo.

L'aver riportato tale notizia ha scatenato una valanga di offese nei confronti dei "giornalisti buoni a nulla, falliti" che riportano notizie false, imprecise e che a loro dire ledono l'immagine del centro dell'altissimo Molise. Grave episodio che intacca il diritto di cronaca e reca danno alla dignità delle persone che quotidianamente operano gratuitamente e nella correttezza delle regole dell'informazione

Oltremodo apprezzabile l'intervento dell' amministratore del gruppo che ha richiamato tutti ad una dialettica civile e democratica, condannando senza appello chi viola le regole e la mancanza di rispetto dell'altro e non ultimo il pieno riconoscimento del diritto di cronaca.