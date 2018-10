Consiglio regionale, in aula la questione dello sportello Inps di Agnone

Il Consiglio Regionale, su convocazione del Presidente Salvatore Micone, si riunirà nuovamente venerdi 26 ottobre, alle ore 10.30. Al secondo punto all'ordine del giorno si torna a parlare di Agnone, dopo due sedute o quasi dedicate alla questione del tunnel di Termoli. Infatti al secondo punto all'ordine del giorno è prevista la discussione dell'ordine del giorno a firma di Scarabeo, Scuncio, Cefaratti, Micone, Calenda, Aida Romagnuolo, Nico Romagnuolo, Tedeschi, Di Lucente e Matteo avente ad oggetto le problematiche relative alla riduzione di orario allo sportello Inps di Agnone.

In particolare il centrodestra, per un migliore fruimento alla cittadinanza dello sportello, chiede la riapertura dello stesso nelle giornate di lunedì e venerdì. Prima di questo argomento sarà trattato quello sulla discarica di Montagano in una interpellanza voluta dal consigliere del Pd Vittorino Facciolla. Al quarto punto è la consigliera Calenda a chiedere agevolazioni tariffarie per gli utenti colpiti dal sisma dell'agosto scorso.