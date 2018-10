Isernia: Parcheggi abusivi negli stalli per disabili, 12 multe dall’inizio del mese

Prosegue l’attività di controllo sul rispetto delle autorizzazioni per i parcheggi dedicati ai disabili, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia. A tale proposito, ieri sera, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti al centro di Isernia, perché un disabile che doveva parcheggiare, aveva trovato occupato il posto riservato da un’auto che non esponeva il permesso. I militari dopo gli accertamenti provvedevano a far rimuovere il veicolo tramite carroattrezzi. L’Armanell’ambito dei servizi giornalieri svolti nel centro abitato eseguono mirati controlli diretti a verificare il rispetto delle disposizioni in materia, sanzionando i conducenti che privi di autorizzazione occupano indebitamente i parcheggi dedicati alle personale disabili.