Made in Molise per la moda italiana, Greta Ferro accanto a Margherita Buy nella serie "Made in Italy"

Ci sarà anche del made in Molise nella serie tv che racconta la nascita della moda in Italia. Infatti a recitare accanto a Margherita Buy, sarà la modella molisana al suo debutto davanti alla telecamera, Greta Ferro. Entrambe saranno le protagoniste della produzione che si chiamerà Made in Italy, e sarà ambientata nel mondo degli anni Settanta. La produzione andrà in onda su Canale 5. Oggi a Milano, dove ormai vive da anni la debuttante attrice molisana, si apre il set della fiction coprodotta da Taodue Film e The Family per Mediaset, di cui sono già stati venduti alla società francese Federation.



Nel cast figurano anche Valentina Carnelutti, Sergio Albelli, Giuseppe Cederna, Marco Bocci, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Saul Nanni. Per la prima volta in Italia una serie tv utilizzerà gli abiti originali dell'epoca. Grandi firme della moda che negli anni '70 hanno conquistato il mondo hanno aperto i loro archivi offrendo preziosi capi e accessori originali. Tra questi, Albini, Curiel, Fiorucci, Krizia, Missoni, Valentino. La regia è di Luca Lucini (Tre metri sopra il cielo, Oggi sposi, Nemiche per la pelle) e del regista pubblicitario Ago Panini. Oltre che a Milano, le riprese si svolgeranno a New York e in Marocco.

Un battesimo di fuoco quindi per la molisana Greta Ferro. A cui vanno i migliori auguri di tutta la nostra redazione affinché questa non sia altro che la prima avventura di una lunghissima carriera.