“Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del sito di San Vincenzo al Volturno”, iniziata la discussione in IV Commissione

La IV Commissione permanente, Servizi sociali, presieduta dal suo Presidente Quintino Pallante, nella seduta di oggi, ha iniziato la discussione della proposta di legge n. 18 di iniziativa dei Consiglieri regionali Scarabeo, Di Lucente, Cefaratti, Calenda, Micone, Matteo, Pallante, Scuncio, Facciolla, Fanelli, Tedeschi, N.E Romagnuolo, D’Egidio e A. Romagnuolo, concernente: “Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del sito di San Vincenzo al Volturno”.

I Commissari hanno iniziato ad approfondire i singoli punti del testo della proposta, strutturando il metodo di lavoro che vorranno seguire con il relatore -lo stesso presidente Pallante- per giungere all’espressione al Consiglio del parere di competenza. L’esame proseguirà nelle prossime sedute. Il Presidente Pallante, a norma dello Statuo e del Regolamento dell’Assemblea, ha poi provveduto a nominare i Consiglieri Matteo e Cefaratti, rispettivamente, relatori in Commissione per le proposte di legge n. 20, di iniziativa dei Consiglieri regionali Di Lucente e Micone riguardante, ”Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2002, n.13 (Norme in materia di attività alla produzione di servizi per l’ospitalità. Bed & Breakfast)”, e 21 di iniziativa dei Consiglieri regionali Primiani, Manzo, Nola, De Chirico, Fontana e Greco avente ad oggetto, ”Disciplina delle Associazioni Pro Loco”.