Mese della Prevenzione Sismica: Tra una settimana si parte

Tra una settimana avrà inizio il Mese della Prevenzione Sismica anche in Molise. L'iniziativa vedrà migliaia di Architetti e Ingegneri esperti in rischio sismico scendere in campo per fornire al Cittadino una prima valutazione dello stato di sicurezza della propria abitazione e illustrare le possibilità di interventi di riduzione del rischio finanziabili con l'incentivo statale Sisma Bonus. Le visite potranno essere richieste dal Cittadino attraverso il portale fino al 20 novembre. Per partecipare all'iniziativa è necessario che il Professionista abbia concluso con successo il primo Modulo formativo riguardante le Competenze e conoscenze tecniche, e preso visione del Manuale e del tutorial inerenti le modalità di utilizzo dell'applicativo da impiegare nel corso delle visite tecniche informative, che costituiscono il secondo step formativo e che saranno disponibili nei prossimi giorni. Siamo dunque a sollecitare quei Professionisti che non abbiano ancora svolto il primo Modulo formativo a concludere la formazione obbligatoria affinché, a partire dal primo novembre, possano essere selezionati automaticamente dal Sistema per le visite tecniche informative.