Guglionesi, sequestrata una discarica abusiva dalla Finanza

Sequestrata un'area di 75 mila metri quadrati adibita a discarica abusiva nel Comune di Guglionesi dal Roan di Termoli (Reparto aeronavale) della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle dopo aver svolto una complessa ed articolata attività d'indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Larino hanno sottoposto a sequestro l'intera area, invasa da rifiuti di ogni genere e denunciato il responsabile del sito per danneggiamento e deturpamento ambientale, omessa bonifica e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Le misure cautelari hanno riguardato una cava di "misto" (sabbia e ghiaia) nella quale sono stati trovati rifiuti pericolosi e non (eternit, guaine bituminose catramate, pneumatici, contenitori di carbolubrificanti esausti e rifiuti provenienti dalla demolizione edilizia). Sul posto, già oggetto di una disattesa ordinanza sindacale che intimava al proprietario la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata, è stato trovato anche un automezzo rubato.(ANSA)