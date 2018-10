Terremoto in Grecia, scossa avvertita in tutta la Puglia, basso Salento,Foggiano, e perfino in Campania. Allerta tsunami

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia, ha fatto tremare tutta la Puglia, nella notte, alle 00.56. Il sisma, nel pieno del mar Ionio, ha trovato la sua massima intensità sulle coste occidentali del Peloponneso, a 10km di profondità. Tanto spavento anche sui social: la scossa, che è durata oltre un minuto, è stata distintamente avvertita in tutta la Puglia, dal basso Salento al Foggiano, e perfino in Campania. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

ALLERTA TSUNAMI - "Un'anomalia di circa 10 centimetri si è osservata al mareografo di Le Castella, in provincia di Crotone che conferma l'allerta tsunami arancio per le coste ioniche italiane. Si raccomanda massima prudenza nelle zone costiere e nei bacini portuali, seguendo le indicazioni delle autorità". Lo scrive in un tweet l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in seguito al violento terremoto, di magnitudo 6,8, registrato in Grecia