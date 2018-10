Rami pericolanti di un pioppo centenario, Vigili del fuoco di Agnone all'opera

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della compagnia di Agnone che con la loro autoscala,hanno rimediato al rischio di caduta di alcuni rami pericolanti di un pioppo centeneraio in contrada San Quirico a Agnone.Il pioppo affaciava direttamente su una strada interpoderale e i rami rappresentavano un rischio per i passanti e le autovetture in transito L’allarme è stato dato nei giorni scorsi da alcuni residenti. Il maltempo e le raffiche di vento dei giorni precedenti hanno accentuato il rischio che i rami, da tempo instabili, potessero finire presto in strada, colpendo auto in sosta e in transito e le persone. I Vigili del Fuoco hanno provvveduto con l'aiuto della autoscala e motoseghe a eliminare il pericolo

Guarda la diretta QUI