“Manuale del Consigliere regionale”, oggi in aula la spiegazione dell'iniziativa

E’ stato presentato oggi ufficialmente, nel corso della seduta del Consiglio regionale, dal Presidente Salvatore Micone, il “Manuale del Consigliere regionale”. Il testo, giunto alla sua terza edizione, come in per il passato è stato curato dal Servizio Supporto alla Funzione Legislativa del Consiglio regionale.

“Scopo dell’iniziativa -ha scritto il Presidente Micone nella presentazione- è quello di fornire ai componenti dell’Assemblea e alla Giunta uno strumento di immediata consultazione che possa utilmente orientarli tra quella serie di disposizioni costituzionali, statali e regionali, in continua evoluzione, la cui conoscenza è indispensabile per l’efficace svolgimento del mandato”.

Il volume contiene la produzione legislativa statale e regionale (nonché gli atti complementari) raccolta per parti omogenee. In ognuna di queste sono stati riportai i testi vigenti alla data del 31 luglio 2018. Sono stati inoltre inseriti i più significativi provvedimenti normativi – emendati successivamente alla pubblicazione della seconda edizione- che sono di più diretta ed interessante incidenza sull’organizzazione e sul funzionamento dell’istituzione regionale, nonché sull’esercizio delle attività proprie dell’Assemblea legislativa. Il volume sarà messo a disposizione anche delle strutture regionali e verrà posto in pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale, per la libera consultazione da parte dei cittadini-utenti e dei vari portatori di interesse. “Questo strumento –ha concluso il Presidente del Consiglio reginale- sarà particolarmente utile ai cittadini per seguire meglio l’attività dell’Assemblea, per comprendere, con immediatezza, il contesto normativo in cui essa opera, individuando, con semplicità e precisione, i passaggi che l’azione legislativa, di indirizzo e amministrativa deve compiere per il perseguimento degli obiettivi politici affidati all’Assise dal corpo elettorale”.