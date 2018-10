Molise Anas, SS Trignina: Lavori di consolidamento viadotto località Colle Piccione, svincolo Bagnoli del Trigno

Molise- SS Trignina-L' ANAS in data 29 settembre 2018 annunciava limiti al traffico con la necessità dei sensi unici alternati per lavori di manutenzione dei viadotti Fossato, Trigno 2, Trigno 3 e Lama. Questa mattina lievi rallentamenti al traffico si sono verificati sul tratto della Trignina in località Colle Piccione, nei pressi dello svincolo per Bagnoli del Trigno dove stanno eseguendo i lavori di consolidamento e manutenzione per il ripristino corticale e la sostituzione dei giunti di dilatazione del Viadotto..

