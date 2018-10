Commette otto furti a Campobasso: 26enne del posto ai domiciliari

E' recluso in regime di arresti domiciliari un giovane di 26 anni di Campobasso arrestato su ordine del Gip del capoluogo per furto. L'esecuzione della misura cautelare è stata effettuata dalla Squadra Mobile del posto e l'indagine è ora portata avanti dalla procura di Campobasso.

Il giovane è accusato di ben 8 furti avvenuti in un consultorio familiare, in esercizi commerciali e in un patronato locale. Il modus operandi era sempre lo stesso: attendeva la distrazione dei pazienti oppure dei clienti e agiva rubando soldi, portafogli e telefonini. L'indagine è compresa in un ampio raggio di operazioni che tendono alla sicurezza della città capoluogo nella prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti.