Spintonati con forza in un angolo con il viso contro il muro, la testa sbattuta sui banchi, schiaffi sulle braccia e sul volto, minacce di morte e di punizioni con corde e morsi. È il «trauma», come lo definiscono le mamme, subito per mesi da tredici bambini di una scuola materna del barese. Leggi QUI articolo