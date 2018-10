Inverno ad Agnone, alberi sulla carreggiata a contrada San Quirico e forti raffiche di vento

L'estate anomala sembra aver abbandonato Agnone e l'Altomolise. Da questa mattina forti raffiche di vento imperversano sulla zona spazzando tutta la vegetazione presente. In particolare in contrada San Quirico un grosso ramo di alberi occupa quasi tutta la carreggiata e rende necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le temperature sono in picchiata e all'arrivo dell'inverno sarà favorito questa notte anche dal cambio dell'orario che da legale torna l'ora solare.