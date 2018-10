San Pietro Avellana, multa da 1666,66 euro per due tartufai di Lanciano

Una multa di 1666, 66 euro per due cercatori di tartufo provenienti da Lanciano. E' questa la punizione inflitta questa mattina dai Carabinieri Forestali in servizio a San Pietro Avellana. La loro infrazione consiste nell'essere stati sorpresi, un'ora prima dell'orario consentito, a cercare il famoso fungo ipogeo tipico di queste zone.

I militari erano in servizio notturno proprio per prevenire questo tipo di infrazione. Infatti i due abruzzesi erano scesi sul territorio con cani e vanghelli regolari, nascondendo bene la macchina. Almeno secondo loro. Ora dovranno solo sperare di guadagnare bene nelle ore consentite per poter pagare la multa sopraggiunta.