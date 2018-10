Castiglione Messer Marino, i 5 stelle ribadiscono: i soldi per il Sente ci sono

Era stato in precedenza il consigliere comunale di Castiglione Messer Marino Enzo Fangio, a sollevare i dubbi che ci fosse la copertura di 2 milioni di euro per la riapertura del Viadotto Sente. Questa mattina, sempre nel comune dell'alto vastese, una delegazione del Movimento Cinque Stelle, guidata dal parlamentare molisano Antonio Federico e dal consigliere regionale Andrea Greco, ha incontrato i cittadini per ribadire quanto già annunciato nei giorni scorsi: i soldi per riaprire ci sono.

"Abbiamo preso un impegno con le comunità vicine al Sente circa un mese fa - ha dichiarato Greco- Oggi siamo tornati dai cittadini di Castiglione per comunicare che siamo riusciti ad ottenere 2 milioni di euro nel Decreto Emergenze, finalizzati alla messa in sicurezza e alla riapertura del viadotto. Queste non sono chiacchiere, questi sono i fatti del Governo del Cambiamento, questi sono i fatti che abbiamo ottenuto grazie ad una azione sinergica tra i consiglieri regionali e parlamentari di Abruzzo e Molise. Un segnale straordinario per queste comunità: le aree interne sono al centro dell'attenzione di questo Governo, al di là della cattiveria e delle invenzioni di alcuni. Stiamo lavorando tutti i giorni, senza sosta, nonostante questa regione non la governiamo. Ringrazio il Governo, il Ministro Toninelli e il Sottosegretario Michele Dell'Orco per la grande attenzione dimostrata per il nostro territorio. Ora la Provincia di Isernia non deve perdere un solo minuto deve mettersi a lavoro per risolvere un problema troppo grande per lasciare spazio alle contrapposizioni politiche. Lunedì sarò dall'assessore regionale per chiedere un immediato incontro con la Provincia e i parlamentari, al fine di stilare un cronoprogramma certo e rapido"

Per vedere il video dell'incontro cliccare qui.