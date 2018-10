Uscito per raccogliere i funghi si perde nei boschi, 21enne di Carovilli salvato dai vigili del fuoco

Un ragazzo di Carovilli 21enne, uscito nel pomeriggio per raccogliere funghi in località Collemeluccio, su territorio Pescolanciano IS, ha perso l'orientamento e si è perso nel bosco. La famiglia intorno alle 19.30 non vedendolo rientrare ha dato l'allarme. Sono immediatamente scattati i soccorsi,intervenuti i vigili del fuoco di Isernia e della compagnia di Agnone, i Carabinieri. Il ragazzo è stato ritrovato in tarda serata, dopo che i Vigili del fuoco sono riusciti ad individuarlo tramite una foto elettrica montata su autoveicolo, subito avvistata dal ragazzo, apparso molto spaventato ma in in buone condizioni di salute