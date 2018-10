Forti raffiche di vento: decine di interventi dei vigili del fuoco di Agnone in Alto Molise

Decine di interventi nel territorio altomolisano, dei vigili del fuoco compagnia di Agnone per alberi caduti, persiane pericolanti,frammenti di intonaco caduti e palo della telecom , nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. È stata una giornata molto intesa per i vigili del fuoco a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute su tutto il territorio. Permane in tutta la regione l'allerta gialla della protezione civile Molise per le prossime 24-36 ore