Pd nazionale, Maurizio Martina annuncia le sue dimissioni

E' avvenuto all'interno del forum tematico del Pd di Milano. Maurizio Martina ha annunciato le dimissioni da segretario del Partito democratico e, di fatto ha avviato la stagione congressuale. «

"Si completa oggi il mandato che ho ricevuto all’Assemblea nazionale di luglio - ha detto il leader dem chiudendo il Forum tematico organizzato a Milano -. Nei prossimi giorni com’è giusto che sia, con la segreteria nazionale, noi concluderemo questa fase, perché questo era il mandato». Martina ha poi indicato nell’11 novembre la data “buona” per svolgere l’Assemblea nazionale che dovrà portare al Congresso".

Questa notizia potrebbe avere ripercussioni anche sulla fase molisana della riorganizzazione del partito. Martina da segretario non ha avuto il tempo di formare in regione un gruppo del Pd che facesse riferimento a lui. I campobassani e gli isernini ricordano il suo arrivo in regione in occasione delle elezioni regionali del 22 aprile 2018 in sostengno della candidatura di Carlo Veneziale alla Regione Molise.

