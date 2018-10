Sfilata "Rouge" a Termoli, c'erano anche le sorelle Galasso di Agnone

Ci sono anche le sorelle agnonesi Dina e Maria Rosaria Galasso, tra le modelle per un giorno che questa sera si sono esibite all'Hotel Meridiano di Termoli in una tanto pensata quanto improvvisata sfilata di moda. Gli abiti casual, che rappresentano la moda di tutti i giorni, sono stati ideati dall'artista dei capelli Annamaria Alfieri, che ha deciso di puntare sull'abbigliamento femminile che è presente nella sua boutique Rouge di Corso Vittorio Emanuele a Termoli.

L'artista ha mostrato la bellezza e l'assoluta vestibilità della sua collezione autunno inverno. Sono presenti marchi alternativi rispetto ai soliti noti e conosciuti e incontrano l'originalità delle donne. Si tratta di Maliparmi, Ottodame, Rame, Tadashi, Semicouture, Il The delle 5, Gazel, Dou Dou, Merci, Neirami e altri.

La sfilata è stata anche occasione di socializzare per tante donne che per un giorno hanno fatto gruppo e si sono divertite a sognarsi star.