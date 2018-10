Alto Sangro, straripa il Sangro,il maltempo scende da Nord e colpisce Abruzzo e Molise

Il maltempo colpisce l'Alto Sangro e diversi centri del Parco nazionale d'Abruzzo. Nubifragi e vento forte hanno messo a dura prova alcuni paesi che si sono pure ritrovati senza energia elettrica. Tante le chiamate ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Castel di Sangro (Aq). Il fiume Sangro ha straripato in più punti e a Villetta Barrea (Aq) la piena ha distrutto un ponte per l’attraversamento pedonale. Allerta e danni anche ad Opi, Pescasseroli, nella zona lacustre di Scanno e a Villalago. Alcuni anziani sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per l'acqua alta. Attività commerciali allagate. Le raffiche di vento hanno fatto cadere rami e abbattuto alberi che sono piombati su automobili in sosta. Problemi anche per gli animali: diversi esemplari, sia da allevamento che selvatici, sono rimasti bloccati nel fiume in piena.

Intanto per domani sono sei le regioni in allerta rossa - Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo - e tutta Italiainteressata da burrasche di vento. E' lo scenario meteo previsto per le prossime ore dal Dipartimento della Protezione civile. L'avviso prevede temporali localmente anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e vento. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense sui settori alpini, prealpini e pedemontani. Attesi venti con raffiche da burrasca a tempesta. Anche l'Abruzzo quindi ha innalzato il livello di rischio idrogeologico e idraulico, passando da arancione a rosso. In particolare l'allarme riguarda la Marsica e il bacino alto del Sangro. L'allerta arancione rimane invece su sul bacino dell'Aterno.