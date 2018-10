"Stragi del Terzo millennio per colpa di chi?", a San Giuliano arriva il ministro Bonafede

Ricorre dopodomani 31 ottobre il sedicesimo anniversario del terremoto di San Giuliano di Puglia. Alle 11.32 con un sisma del grado 5.3 della Scala Richter (quest'anno riclassificato come 5.7 ndr), crollò la scuola Jovine causando la morte di 27 bambini e della maestra Carmela Ciniglio.

Sedici anni dopo San Giuliano di Puglia ospita l'incontro "Stragi del Terzo millennio per colpa di chi?". Domani martedì 30,arriveranno associazioni da tutta Italia e sarà presente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Ci saranno i comitati costituiti dai parenti delle vittime di disastri: il crollo del ponte Morandi, il sisma dell'Aquila, e poi Viareggio, Rigopiano, la Moby Prince, l'Ilva e la Thyssenkrupp. Ci saranno l'associazione 'Anna Aloysi' per le vittime dell'incidente ferroviario di Andria-Corato del 2016, l'associazione 'Il sorriso di Filippo' di Amatrice, il 'Comitato Emilia Vite Scosse' e il 'Patto per l'Abruzzo Resiliente'.

Appuntamento alle 16 nel Museo del terremoto. Aprono i lavori il sindaco Luigi Barbieri e il presidente Comitato vittime della scuola Antonio Morelli, segue il procuratore presso il Tribunale dei minori di Campobasso Claudio Di Ruzza.