Isernia: Emergenza maltempo. Carabinieri in prima linea per assistere la cittadinanza su tutto il territorio della provincia

Carabinieri in prima linea su tutto il territorio della provincia di Isernia per fornire assistenza alle popolazioni locali e in particolare agli automobilisti, in occasione delle piogge che stannoimperversando sul capoluogo pentro. Grazie all’impegno delle Stazioni dislocate capillarmente e degli equipaggi di pronto intervento dei Nuclei Operativi e Radiomobile, viene garantita una ininterrotta assistenza alla cittadinanza.Gli interventi più frequenti riguardano la viabilità, in particolare lungo le principali arterie stradali che attraversano il territorio della provincia, con particolare riferimento alle zone di confine. Per questo sono stati intensificati i servizi preventivi finalizzati ad una costante assistenza e verifica della viabilità. Tutte le unità dell’Arma sono costantemente radiocollegate con la Centrale Operativa che garantisce la presenza di personale specializzato per rispondere a tutte le richieste di aiuto che pervengono dai cittadini attraverso il numero unico di emergenza “112”.