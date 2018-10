San Pietro Avellana: Raccolta illecita di tartufi, multa da 1600 euro per un abruzzese

Una persona della provincia di Chieti è stata sorpresa dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Pietro Avellana, mentre raccoglieva tartufi in una località del citato comune fuori dall’orario consentito. Nei confronti dell’uomo è scattata una sanzione amministrativa per un importo pari a circa milleseicento euro. I militari della Forestale intensificheranno questogenere di controlli in tutta la provincia di Isernia, al fine di verificare il rispetto della disciplina in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi.