Anziani e disabili in difficoltà, la Sammartino costruzioni e la protezione civile li accompagnano all'interno del cimitero

In occasione della commemorazione dei defunti ,nei giorni 1-2 novembre la concessionaria Sammartino costruzioni, in collaborazione con i volontari dell'ANC nucleo di protezione civile Agnone , mette a disposizione a chi ne fa richiesta, un servizio di accompagnamento all'interno del cimitero agnonese per i cittadini anziani con difficoltà motorie e disabili.Il servizio si rende oltremodo indispensabile anche per la presenza delle numerose barriere architettoniche sotto forma di gradinate E' un servizio rivolto a cittadini in difficoltà per favorire il culto dei cari e facilitare l'accesso alla struttura cimiteriale. Il servizio, presente in molti cimiteri italiani, istituito adesso dalla Sammartino costruzioni, nasce dalla legittima richiesta dei cittadini di Agnone e dai numerosi cittadini residenti in regione e fuori regione, originari agnonesi, che per l'occasione ritornano per visitare i morti

.In precedenza molti cittadini si sono rivolti all'amministrazione comunale per ottenere un servizio di accompagnamento cimiteriale, ma solo oggi si apre un servizio ad opera Della Sammartino costruzioni che con la collaborazione del volontari della Protezione Civile, rende la nostra cittadina più civile

Nella galleria fotografica l'annuncio della Sammartino costruzioni