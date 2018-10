La signora Nunzia Zarlenga cerca badante/collaboratrice domestica per assistenza ad anziana disabile ad Agnone. Possibilmente operatrice socio sanitaria e disponibile, in caso di forti nevicate (resta bloccata per qualche giorno) a pernottare per il tempo necessario. Offre regolare contratto. Per informazioni potete contattarla al numero 3478456221.Grazie