Polo scolastico, Niro torna ad Agnone e ribadisce: il 7 gennaio tutti nelle nuove aule

Dopo la riunione di qualche giorno fa con l'impresa che sta terminando i lavori, l'assessore Vincenzo Niro è tornato oggi ad Agnone per la questione polo scolastico. E ha ribadito: la befana ci sarà il 7 gennaio tutti nelle aule antisismiche. In Comune c'era la vicesindaca Marcovecchio che ha confermato al termine della riunione : " Ha mantenuto fede a quanto disse l'ultima volta per riconfermare il completamento e l'avvio delle lezioni entro il 7 gennaio. L'impresa sentita telefonicamente ha tutte le condizioni per andare avanti e finire"