Maltempo, numerosi interventi dei vigili del fuoco. Piante in strada, allagamenti e frane

Oltre 30 interventi effettuati e altrettanti in attesa, con una coda

decrescente; per far fronte a tale necessità il Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco ha aumentato le squadre operative sul territorio, con il

richiamo di personale da turno libero.

Vari gli interventi per danni d'acqua o caduta di alberi. Al momento non si

segnalano feriti o situazioni pericolose. Anche le dighe poste nella

provincia sono nei limiti di sicurezza.

Come interventi rilevanti si segnala la disostruzione di una piccola frana

che ha paralizzato la circolazione ferroviaria tra Campobasso e Isernia, nei

pressi della zona industriale di Pettoranello del Molise, e il distacco del

manto di copertura del fabbricato "ex Questura" di Via Kennedy a Isernia che

ha comportato la chiusura di tutte le strade limitrofe.