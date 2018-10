Venafro (IS)Vigili del Fuoco intervenuti per soccorrere due feriti, marito e moglie, rimasti sotto le macerie per lo sfondellamento del solaio di copertura

Nella notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco sono intervenuti, a Venafro (IS), per soccorrere due feriti, marito e moglie, che sono rimasti sotto le macerie per lo sfondellamento del solaio di copertura.

I feriti all’arrivo dei Vigili del Fuoco già erano stati portati via dai Carabinieri e dal personale del 118 per le cure del caso.

Le cause del sinistro, sono da imputare, secondo la ricostruzione effettuata dai Vigili del Fuoco, ad infiltrazioni di acqua che avevano appesantito il solaio provocando il dissesto. L’abitazione è stata dichiarata non praticabile.