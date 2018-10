San Giuliano, dopo 16 anni il ricordo degli angeli della scuola Jovine

Sono trascorsi 16 anni da quel 31 ottobre 2002 quando una scossa del grado 5.3 della scala Richter, riclassificato quest anno al 5.7, hanno provocato il crollo della scuola jovine di San Giuliano di Puglia. Morirono sotto le macerie della vecchia scuola elementare 27 bambini e una maestra. Un processo ha dichiarato colpevole di questa morte 5 persone condannate a 5 anni di reclusione per omicidio, disastro e lesioni colpose. Oggi dopo 16 anni come ogni anno una cerimonia commemorativa ricorda le vittime con una cerimonia con 28 rintocchi di campane per ogni morto proprio alle 11.32 a Parco della memoria alla quale saranno presenti tutte le autorità civili, militari e religiose.