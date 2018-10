San Giuliano, Micaela Fanelli: dopo 16 anni basta retorica ma passi concreti verso la sicurezza delle scuole

"Da parte delle istituzioni, non può e non deve esserci retorica nel Giorno della Memoria e della commemorazione dei 27 Angeli di San Giuliano e della loro maestra. Morti sotto le macerie non a causa del terremoto del 2002, ma della loro scuola ristrutturata nel peggiore dei modi."

Tutte le scuole molisane e italiane devono essere sicure e rispettose delle normative antisismiche.

Questo deve essere il primo impegno, l’imperativo morale e politico di tutti noi eletti, in qualsiasi consesso democratico.

Da Sindaco ho reso sicuri tutti gli edifici scolastici di proprietà del mio Comune. Da consigliere regionale, da madre di due bambini che quest’anno frequentano la prima elementare, lavorerò per raggiungere lo stesso obiettivo, in tutti i 136 comuni del Molise.

Perché il monito dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi non resti un semplice auspicio. Per non ammettere, mai più, di non essere stati in grado di proteggere i nostri bambini."