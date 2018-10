Isernia: Controlli antidroga dei Carabinieri, uno straniero segnalato per possesso di marijuana.

A Isernia, nell’ambito di controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un nigeriano, ospite di un centro di accoglienza locale che si trovava a piedi nel centro cittadino. Dalla perquisizione personale effettuata dai militari veniva trovato in possesso di un involucro contenente marijuana. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.