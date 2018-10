Seicentomila euro per il restauro del ‘Verlasce’ di Venafro, Scarabeo: Un plauso a Toma e Cotugno per l'ottimo risultato conseguito

“Con il finanziamento di 600mila euro, ottenuto grazie all'impegno profuso dal governatore Toma e dall'assessore alla cultura e al turismo Vincenzo Cotugno, sarà possibile procedere al restauro e alla riqualificazione dell’Anfiteatro romano ‘Verlasce’ di Venafro. Si tratta di fondi a valere sulle Risorse FSC 2000/2006. Un progetto che era stato bloccato dal governatore Frattura e che ora è stato rimesso in campo dal governatore Toma con la competenza dell'assessore Cotugno. Un ottimo risultato per il Molise e per Venafro che punta a valorizzare uno dei siti storici tra i più importanti della regione”.