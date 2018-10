San Giuliano, SOA: dopo 16 anni basta ipocrisie e cattiva politica, ma passi concreti verso la sicurezza delle scuole

31 Ottobre 2002 - 2018 in Molise il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, 27 bambini le vittime ,ricordiamo con rispetto il tragico evento che ha coinvolto tutta la nazione segnatamente le famiglie investite da un dolore profondo e disperato ma non possiamo esimerci senza ipocrisia nel ricordare oggi il ruolo vergognoso della cattiva politica ,di affari e scopi elettorali che hanno ruotato in questi anni intorno alla triste vicenda per la ricostruzione, la scuola non è crollata solo a causa del sisma, ma per carenze strutturali , nulla ha insegnato davanti la tanto declamata sicurezza delle scuole visti i pericoli ancora di molti edifici .Gli atteggiamenti ipocriti specialmente oggi nel ricordo dei piccoli vanno tagliati evidenziando le verità spesso dimenticate.La nostra vicinanza reale al comitato dei genitori alla comunità tutta e a coloro che all'epoca bambini si sono salvati e che oggi sono uomini e donne con una dignità e con il bagaglio di una forte esperienza seppur tragica.A loro un fraterno abbraccio.

Coordinamento Soa Sindacato Operai Autorganizzati