Castelpetroso su Rai3 nella nuova edizione de "Il Borgo dei Borghi" la grande sfida, concorso tra 60 borghi

Sessanta borghi, venti per ciascuna regione, tre eliminatorie e una grande gara finale dove una giuria di esperti eleggerà il Borgo più bello d'Italia 2018. Il "Il Borgo dei Borghi", il nuovo programma di Rai 3 in onda il sabato alle 21.40, è un viaggio straordinario nel Paese dei piccoli centri, da nord a sud passando per il cuore d'Italia e le sue isole che Camila Raznovich compie assieme allo storico dell'arte Philippe Daverio.

Nella puntata del 3 novembre ci sarà il Borgo di Castelpetroso che sorge sulla vetta di un colle a un'altitudine di 872 metri slm, nella provincia di Isernia, tra le valli di Bojano e Carpinone. Meta di pellegrinaggi e turismo spirituale è il santuario di Maria Santissima Addolorata ma da visitare sono anche la chiesa madre di San Martino, quella di San Giuseppe e di Santa Maria Maddalena, oltre che il Palazzo ducale. Tipico della tradizione gastronomica è "Suscielle e ciambotta", preparato con ingredienti semplici e genuini di produzione locale: zucchine, sedano, prezzemolo, cipolla, formaggio grattugiato, uova e salsiccia.

E' possibile votare il borgo nel sito www.rai.it/borgodeiborghi fino al 22 novembre 2018.

IL BORGO DEI BORGHI

Un programma di

Gian Maria Tavanti, Giacomo Cannelli, Matilde D'Errico, Caterina Manganella, Camila Raznovich

Regia di

Matilde D'Errico

Andrea Dorigo