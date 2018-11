Elezioni provinciali Campobasso: maggioranza al centro destra, solo tre consiglieri al centrosinistra

In Molise si è votato soltanto per l'elezione dei 10 consiglieri provinciali di Campobasso. Due le liste presentate, mentre ai seggi sono stati chiamati 968 sindaci e consiglieri comunali in rappresentanza dei 224mila cittadini degli 84 Comuni della Provincia.

I nomi dei nuovi amministratori di Palazzo Magno

Insieme in Provincia – lista governativa di centrodestra: totale 44.219 voti ponderati

Simona Contucci, assessore al Comune di Montenero, 10.862 voti

Orazio Civetta, sindaco di Ripabottoni, 7.374 voti

Alessandro Amoroso, sindaco di Petrella, 5.960 voti

Michele Marone, consigliere comunale di Termoli, 5.052

Maria Cristina Spina, consigliere comunale di Bojano, 4.808

Angelo Del Gesso, consigliere comunale di Palata, 3441.

Provincia Amica – lista centrodestra (Iorio, Pallante, De Matteis): totale 7.861 voti ponderati

Simona Valente, sindaco di Campochiaro, 3.209 voti.

Cives Provincia Democratica – lista di centrosinistra: totale 28.141 voti ponderati