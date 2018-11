La famiglia Marinelli tra gli ‘ignoti’ del quiz televisivo di Amadeus

Ieri, 31 ottobre 2018, è andata in onda una puntata de "I soliti ignoti Rai 1", il programma, condotto da Amadeus, che appassiona e fa giocare tantissimi spettatori che si divertono, anche da casa, a indovinare le identità nascoste dietro ai personaggi presenti in studio. Presenti in studio la famiglia Marinelli, della storica fonderia delle campane agnonese, Ettore Marinelli e la madre Paola Patriarca

Amadeus ha presentato al concorrente otto 'ignoti' e altrettante 'identità', ciascuna corrispondente a un premio, fino a 100.000 euro. Compito del concorrente è stato quello di abbinare ogni identità (che può riguardare la professione, la situazione familiare, un hobby, una caratteristica fisica, ecc.) alla persona giusta. Il concorrente ha vinto la consistente somma di 56mila euro, per aver scoperto che Paola Patriarca ignota numero uno era l'artista che decora le campane della fonderia Poi e' arrivato al gioco finale quello delle parentele, ed è entrato il parente misterioso, Ettore Marinelli, e anche qui l'arguzia del concorrente è stata premiata.