Scomparso Pio Romano, il cordoglio di Patriciello

VENAFRO - 1° NOVEMBRE 2018 – “Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Pio Romano, una persona stimata da tutti e, soprattutto, un uomo perbene. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo per molti anni. Con lui ho condiviso la passione politica e l’amore per il nostro territorio: Pio è stato per molti un punto di riferimento imprescindibile, poiché ha sempre goduto dell’affetto e della stima di quanti lo hanno frequentato negli anni del suo impegno civile e politico. Il suo intero percorso umano e professionale è una testimonianza concreta di passione e abnegazione: un servitore del territorio, nonché esempio per quanti vogliono intraprendere la strada della partecipazione attiva e dell’impegno istituzionale. A tutta la sua famiglia vanno le mie più sentite e commosse condoglianze".

Così Aldo Patriciello, eurodeputato e membro del Partito Popolare Europeo, ha commentato la notizia della scomparsa di Pio Romano.