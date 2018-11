Anziano si perde nei boschi, salvato dai Carabinieri.

Lieto fine per una brutta vicenda che ha visto protagonista un anziano, che si smarriva nel pomeriggio di ieri, in una zona impervia del Comune di Venafro, mentre era intento per la raccolta dei fughi. I familiari non avendo più notizie e non riuscendo a raggiungerlo telefonicamente, avevano intanto allertato i Carabinieri. Le ricerche, protrattesi per tutta la serata, consentivano a una pattuglia dell’Arma, coadiuvati dal personale della Protezione Civile, di rintracciare e trarre in salvo l’anziano malcapitato in una zona inaccessibile del citato comune. L’uomo in stato confusionale e di forte agitazione, veniva soccorso dai militari intervenuti che provvedevano anche ad attivare personale sanitario del 118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso l’Ospedale civile di Isernia.