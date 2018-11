Venafro (IS): Controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri.

A Venafro, notte di Halloween sicura grazie ai Carabinieri. Infatti, la scorsa notte la città di Venafro ha assistito al dispiegamento di un robusto dispositivo di controllo da parte dei Carabinieri della locale Compagnia. I cittadini, ma soprattutto i genitori, hanno potuto dormire così sonni più tranquilli. Questi i risultati dell’attività svolta: è stata segnalata alla competente Prefettura una persona, originaria di Napoli, per possesso di hashish. I militari della Stazione Carabinieri di Sesto Campano hanno controllato un’autovettura con due giovani a bordo. Alla vista dei militari dell’Arma, i due davano segni di nervosismo; questa circostanza induceva ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare. Veniva, così, trovato un involucro in plastica occultato all’interno del portaoggetti contenente hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro e uno dei ragazzi dovrà rispondere di possesso di sostanza stupefacente per uso personale, essendosi dichiarato assuntore.

Sono state identificate 65 persone e controllate 43 autovetture nonché diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari; elevate 4 infrazioni al codice della strada. L’Arma di Venafro si riconferma così molto attenta alla sicurezza dei giovani e all’educazione alla legalità. La costante e vigile presenza dei Carabinieri durante la movida cittadina costituisce un deterrente affinché non si radichino comportamenti e dinamiche criminali.