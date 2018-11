Agnone – Furbetti lanciano rifiuti da un'auto in corsa, il comune mette in rete il video e annuncia: tolleranza zero!

Funziona così: esci di casa con il sacchetto dei rifiuti, monti in macchina, ti dirigi verso una zona agnonese un po' fuori mano, rallenti ,apri il finestrino e lanci il sacco dei rifiuti nella scarpata sottostante. Assurdo, quasi incredibile. Non sarebbe più semplice fare la raccolta differenziata con il porta a porta?

E' questo il post che insieme al video , il comune di Agnone mette in rete. Ritrae un cittadino che lancia dal finestrino della propria auto un sacco pieno di rifiuti. Gravissimo gesto di inciviltà, l'amministrazione comunale annuncia "tolleranza zero"

"Sanzioni e video online per gli incivili che anziché utilizzare il servizio (che pagano!) di raccolta porta a porta o le comode casette informatizzate preferiscono spargere rifiuti per strada. Per chi non rispetta le regole del vivere civile e la natura nessuna pietà." https://www.facebook.com/comuneagnone/