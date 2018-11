Maltempo, Senatrice Sandra Lonardo (FI) Su agricoltura Centinaio batta un colpo

"L'Italia è flagellata, da nord a sud, isole comprese, dal maltempo: serissimi sono i danni provocati al mondo agricolo ed appare quantomai grave, in un momento tanto difficile per l'intero settore primario, l'assordante silenzio del Governo. Anche in questa occasione, quello che dovrebbe essere uno dei settori economici trainanti del nostro Paese viene rilegato ai margini ed abbandonato al suo incerto destino. È di fondamentale importanza attuare urgenti misure e mettere in campo tutto quanto necessario affinché gli agricoltori non vengano lasciati soli. Le Regioni hanno chiesto aiuto, sollecitando lo stato d'emergenza, ma il Governo non ha ancora risposto. Ministro Centinaio, se c'è, batta un colpo! Bisogna agire subito. Non si può più aspettare". Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, membro della IX Commissione Agricoltura al Senato, Sandra Lonardo.