Francavilla-Juniores Olympia Agnonese 2-1. Sica: è un risultato che ci sta stretto, meritavano almeno il pareggio

Oggi ottava di campionato Francavilla-Juniores Olympia Agnone presso l'antistadio ore 14.30, risultato 2-1





Ancora una volta la Juniores Olympia Agnone non concretizza sul risultato finale, molte le occasioni da goal mancate. Al 30' del primo tempo il Francavilla va in vantaggio su un colpo di testa in area del n. 9 tutto solo che prende l' angolino . Al 47' del secondo tempo raddoppiano su calcio piazzato, al 48' accorcia per l' agnonese Lamin su una bella azione personale di Zentena



Il commento alla partita di Sica" La fortuna purtroppo non gira dalla nostra parte e bisogna essere piu "cinici" in area" e aggiunge "buona la direzione arbitrale assistito da due ragazze giudici di linea, molto brave complimenti".

Inoltre la partita dei Giovanissimi sul campo di Vastogitardi è stata rinviata per impraticabilità del campo