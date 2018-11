Isernia: L’impegno dei Carabinieri nel giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Successo per l’iniziativa Caserme Aperte. La celebrazione del giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, che si è tenuta come ogni anno anche a Isernia, ha visto ancora una volta la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri con un picchetto d’onore al comando di un Ufficiale. La cerimonia, come di consueto, è stata l’occasione per consolidare la vicinanza tra la popolazione e gli uomini e le donne con le stellette, con un particolare coinvolgimento degli studenti delle scuole del capoluogo. Nella circostanza, è stata consegnata al Maggiore dei Carabinieri Michele Carfora, Comandante della locale Compagnia, l’Onorificenza di “Ufficiale”, concessagli dal Capo dello Stato, per le benemerenze acquisite durante gli anni di servizio a favore delle Istituzioni e della cittadinanza. Nell’ambito della ricorrenza odierna è stata anche programmata l’iniziativa “Caserme aperte”, con l’apertura al pubblico, durante la mattinata, del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia ubicato in Viale 3 marzo 1970, dove soprattutto ragazzi e bambini hanno potuto visitare la Caserma, particolarmente attratti dai mezzi e dagli equipaggiamenti utilizzati dai Carabinieri.