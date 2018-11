Ospedale Caracciolo, in attesa del Commissario apre il nuovo reparto di emodialisi: martedì prossimo Toma ad Agnone per l'inaugurazione

Dopo uno stop and go, i lavori per il nuovo servizio di emodialisi dell'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone sono terminati e il reparto vedrà l'apertura con inagurazione il 13 novembre alle ore 10.

Il vecchio e esistente servizio era situato logisticamente in un luogo di non di facile accesso, e' stato completamente ripensato e situato in una ala dell'ospedale accessibile, escludendo le barriere architettoniche e dotato di strutture e tecnologia di ultima generazione. I lavori iniziati il 1 agosto 2018 sono terminati il 6 ottobre, su progetto ricomprendente le ultime direttive del ministero della salute, ossia con gli stessi requisiti tecnici sanitari delle sale operatorie per eliminare qualsiasi possibilità di contaminazione, di ricambio di aria, di spazio per ogni posto "rene", di impianti elettrici speciali (continuità assoluta di erogazione di energia elettrica) climatizzazione, deumidificazione. Il nuovo reparto comprende 10 posti letto e un posto definito "tecnico". L'organico è costituito da un medico e quattro infermieri. I pazienti che afferiscono all'unità di dialisi agnonese ricomprendono il territorio altomolisano e altovastese. All'inagurazione e' prevista la presenza del presidente Toma, i direttori sanitari e amministrativi ASREM e il dirigente UOC di Emodialisi dott Maurizio Brigante.

Contestualmente nella stessa giornata sarà inaugurato l'ambulatorio odontoiatrico nell'ambito delle strutture previste per la Casa della Salute in via di definitiva realizzazione